مجهولون يغتالون مدنيا وسط مدينة العمارة

اقدم مسلحون مجهولون اليوم الاثنين، على اغتيال مدني وسط مدينة العمارة في محافظة ميسان.

وقال مصدر امني في المحافظة ان “مسلحين مجهولين اقدموا اليوم الاثنين، على اغتيال مدني بالقرب من مطعم شناشيل بغداد وسط مدينة العمارة لاسباب مجهولة”.

وشهدت محافظة ميسان، خلال الفترة الماضية، تراجعاً امنياً خطيراً وسلسلة من اغتيالات طالت وجهاء عشائر وقاض وضابط في المحافظة، فضلاً عن قتل عناصر في التيار الصدري وحركة عصائب اهل الحق.

وتصاعدت معها مطالبات جماهيرية باقالة محافظها الحالي على خلفية تسرب انباء عن قيادات امنية بمنعه تنفيذ حملات وواجبات ومذكرات قبض بحق مجرمين متنفذين في المحافظة.

وعلى اثر ذلك زار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ووزير الداخلية عثمان الغانمي المحافظة للوقوف على اسباب التراجع الامني والذي ينذر بحرب اهلية في المحافظة.

يذكر أن مسلحين مجهولين، اغتالوا (السبت 5 شباط 2022)، القاضي أحمد الساعدي، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، فيما سبقه قتل الضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي، (الأربعاء 2 شباط 2022)، على يد مسلحين مجهولين أيضاً في المحافظة.