الديمقراطي الكردستاني يقدم ريبر احمد مرشحا لرئاسة الجمهورية

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن ترشيح الحزب الديمقراطي الكردستاني لوزير داخلية الإقليم ومدير مكتب زعيم الحزب مسعود بارزاني لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر، إنه “بعد رفض المكتب السياسي للحزب الديمقراطي ترشيح فاضل ميراني، اتجه زعيمه مسعود بارزاني، الى ترشيح مدير مكتبه ووزير داخلية الإقليم ريبر احمد لمنصب رئيس الجمهورية”.

وكانت مصادر كشفت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن ترشيح الحزب الديمقراطي الكردستاني، للسياسي فاضل ميراني، لمنصب رئيس الجمهورية، كبديل عن هوشيار زيباري، الذي أصدرت بحقه المحكمة الاتحادية قرارا يقضي بمنعه من الترشيح للمنصب، بناء على دعاوى رفعت أمامها.