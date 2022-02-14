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شرطة كربلاء تكذب مزاعم اصطياد طائرة تحمل مخدرات


نفت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الأحد، خبراً نشرته "صفحة تلفزيون الشرقية"، بعنوان "القوات الأمنية تصطاد طائرة مسيرة تحمل مادة الكرستال وحبوب الهلوسة في كربلاء".

وأكدت المديرية في بيان "عدم تسجيل أي حالة من هذا النوع"، داعياً "وسائل الإعلام كافة الى توخي الدقة في نقل المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية والإلتزام في المهنية والموضوعية وعدم الاعتماد على الصفحات الوهمية والمصادر غير الرسمية وبث الشائعات".

وأشارت إلى أنها "تتحفظ بحق الرد القانوني لهذه القناة أو اي قناة أو صفحة أو شخص يحاول الترويج الأخبار الكاذبة والاشاعات المغرضة التي تحاول النيل من القوات الأمنية وترويع المواطنين".

وبينت، أن "الصورة المرفقة مع الخبر الكاذب تعود لعام 2016 وهو خبر نشرته قناة bbc وتحديداً في بريطانيا (لندن )".

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شرطة كربلاء تكذب مزاعم اصطياد طائرة تحمل مخدرات
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