الخارجية تكشف أعداد العراقيين في أوكرانيا وآلية حمايتهم

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم الاحد، عن أعداد العراقيين في أوكرانيا، مؤكدا تخصيص رقما للحالات الطارئة.

وقال الصحاف في حديث صحفي إن "الوزارة تتابع بأهتمام وضع الجالية العراقية في أوكرانيا بما يضمن سلامتهم في هذا الظرف الإستثنائي".

وأضاف، أن "عدد الجالية يزيد على (5500) فرد، وسفارتنا في كييف تتواصل معهم لأي مستجد وقد خصصت رقماً للحالات الطارئة".

وأكد الصحاف، "اتخاذ جملة خطوات تعنى بأمن السفارة العراقية وموظفيها".

وفي وقت سابق، طلبت وزارة الخارجية، من العراقيين في أوكرانيا مغادرة أراضي هذا البلد.

وذكر بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، "حرصا منا على أمن وسلامة أبناء الجالية العراقية في أوكرانيا ونتيجة للظروف الاستثنائية هناك نحث الجالية على مغادرة الأراضي الأوكرانية وعدم سفر المواطنين إليها توخيا للسلامة".

ودعت الوزارة "موظفي السفارة العراقية في كييف التمتع بالإجازة السنوية بشكل يكفل سلامة أفراد البعثة".

ويأتي ذلك في وقت اتخذت فيه عدد من الدول خطوات في سبيل إجلاء بعض دبلوماسييها وعوائلهم من أوكرانيا وحذرت مواطنيها من السفر إليها، على خلفية المزاعم الغربية المتواصلة عن تخطيط روسيا لـ"غزو" هذا البلد.