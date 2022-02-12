خبير اقتصادي: الاتفاقيات مع السعودية محاولة لتلميع صورتها أمام العراقيين

أكد الخبير الاقتصادي محمد جمال، السبت، أن العراق بإمكانه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتصدير الفائض منه، معتبرا الاتفاقيات المبرمة مع الرياض بأنها محاولة لتلميع صورتها أمام العراقيين.

وقال جمال في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “بدلا من الاستعانة بالسعودية واللجوء عليها، وإغراق البلد بالديون، فيمكن للعراق التعاقد مع شركات عالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز”.

وأضاف أن “الاتفاقية الموقعة مع السعودية لا تعدو عن كونها ذات أغراض سياسية ومحاولة لتلميع صورة الرياض عند المواطنين في العراق كما حدث في ملفات سابقة”.

وأبدت قوى سياسية واجتماعية رفضها للاتفاقية مع السعودية لما للرياض من سوبق في دعم الإرهاب في العراق.