الفتح يكشف اسباب تعطيل جلسات البرلمان والذهاب نحو الفراغ الدستوري

كشف عضو تحالف الفتح، خالد السراي اليوم السبت، عن اسباب تعطيل جلسات البرلمان الذي يدفع نحو الدخول بالفراغ الدستوري.

وقال السراي في حديث صحفي إن “ما يجري اليوم من احداث تخص العملية السياسية وعدم انعقاد جلسات البرلمان والفراغ الدستوري كنا قد شهدناه في عام ٢٠١٠” مؤكدًا ان “السبب الحقيقي في هذا، هو عدم وجود نص قانوني يعاقب على هذه الافعال”.

واضاف ان “الشارع العراقي عانى ما عانى وعليه يجب في قادم الايام استمرار عقد جلسات البرلمان، ويجب حدوث التفاهمات بين الكتل جميعها على اختيار شحصيات جيدة لقيادة البلد من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء”.