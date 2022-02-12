العراق يطلب من رعاياه مغادرة أوكرانيا وعدم السفر إليها

دعت وزارة الخارجية، السبت، الرعايا العراقيين الى مغادرة الأراضي الأوكرانيّة وعدم سفر المواطنين إليها توخيّاً للسلامة.

وقالت الوزارة في بيان إنه “حرصاً من وزارة الخارجيّة على أمنِ وسلامة أبناء الجاليةِ العراقيةِ في أوكرانيا ونتيجةً للظروف الإستثنائيّة هناك،تحثُّ الوزارة الجالية الكريمة على مغادرة الأراضي الأوكرانيّة وعدم سفر المواطنين إليها توخيّاً للسلامة”.

وأضاف البيان أن “الوزارة وجهت موظفي السفارة العراقيّة في كييف إلى التمتع بالإجازةِ السنويةِ بشكلٍ يكفل سلامة أفراد البعثة”.