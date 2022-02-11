البلداوي: تراجع حظوظ زيباري دفع الحلبوسي لفتح باب الترشح وخدمة الديمقراطي

أوضح النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان تراجع حظوظ زيباري بالترشح لرئاسة الجمهورية دفع رئاسة البرلمان لفتح باب الترشح للمنصب الرئاسة من اجل اتاحة الفرصة امام الحزب الديمقراطي لتقديم مرشح جديد لهذا المنصب.

وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “قضية هوشيار زيباري قد حسمت سلفاً لان القضاء سيمضي بالإجراءات القانونية بحقه بعد ان تم تحريك ملفه داخل المحكمة”.

وأضاف ان “التحالف مابين التيار الصدري والحزب الديمقراطي وتحالف السيادة، إضافة الى ان تغريدة الصدر بشأن رئاسة الجمهورية وتوجيهه للكتلة الصدرية بعدم التصويت ووقف المباحثات والنقاشات مع الكتل السياسية الأخرى، اعطى قرينة واضحة انه لايمكن المضي والدفع لانتخاب هوشيار زيباري”.

وبين ان “زيباري أصبحت حظوظه ضعيفة بالحصول على دعم الكتلة الصدرية، وهو مادفع الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ان تتأجل، والدفع برئاسة البرلمان لفتح باب الترشح للمنصب الرئاسي من اجل اتاحة الفرصة امام الحزب الديمقراطي لتقديم مرشح بديل لزيباري”.