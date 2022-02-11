جدعان: محاولات شق” الاطار التنسيقي” فشلت والبيت الشيعي سائر نحو وحدته

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، الجمعة، بان محاولات شق الاطار فشلت في تحقيق اهدافها.

وقال جدعان في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الاطار التنسيقي يمثل قوى وطنية ومحاولات البعض في شق صفوفه فشلت لانه بني على اسس ثابتة وليست مرحلية او سياسية”.

واضاف،ان” البيت الشيعي سائر لوحدة كل احزابه وتياراته في المرحلة القادمة خاصة وان بقية المكونات ادركت خطا اقصائه عن تشكيلة الحكومة وان الاخيرة لن يدوم عمرها اشهر لافتا الى ان تشكيل حكومة توافقية قوية هي الاقرب للمشهد العراقي بالوقت الراهن”.

واشار الى ان” اقصاء جناح المالكي او اي طرف في الاطار التنسيقي لن تنجح لان قوة الاطار في وحدة تياراته وعناويينه السياسية”.

وتخوض القوى السياسية العراقية مباحثات من اجل حسم تشكيلة الحكومة المقبلة “