الهايس يحذر من مغبة تشكيل حكومة أغلبية بمعزل عن الاطار

حذر رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس ، الجمعة، من مغبة وخطورة التفاهمات السياسية الهادفة الى عزل لاعب اساسي في العملية السياسية مؤكدا ان حكومة بلا الاطار التنسيقي لا قيمة لها وتعد فاشلة .

وقال الهايس في تصريح لـ/المعلومة / ان ” التفاهمات السياسية التي تشهدها المرحلة الحالية بـ” العقيمة ” كونها تنذر بعواقب وخيمية جراء تسيسها لقوة فاعلة في العملية السياسية مما يمهد لتشكيل حكومة ضعيفة ربما تنهار خلال ايام معدودة بحسب مراقبين للشأن السياسي “.

واضاف ان” حكومة اغلبية وطنية بمعزل عن الاطار التنسيقي لا قيمة لها مون ان الاطار له ثقله وقوة سياسية لا يمكن الاستهانة بها ، مبينا ان” انتخابات تشرين افرزت تفاهمات سياسية خاطئة تهدف الى اقصاء كتلة سياسية لها جمهورها مما يتطلب اعادة تقيم الوضع السياسي والحالة الحرجة التي يمر بها البلد ،

موضحا ان” عمر الحكومة المقبلة مرتبط بمشاركة الاطار التنسيقي ولا يمكن باي حال من الاحوال تشكيل حكومة اغلبية وطنية بمعزل عنه “.

يشار الى ان معظم الكتل والاحزاب السياسية ضد مبدأ تشكيل حكومة اغلبية وطنية بمعزل عن الاطار التنسيقي “.