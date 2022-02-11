العصائب: رصدنا استنزاف” معنوي” هدفه الحشد الشعبي في العراق

اكد القيادي في حركة عصائب اهل الحق عدي الخدران، الجمعة، رصد استنزاف معنوي هدفه الحشد الشعبي في العراق.,

وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي ولد من فتوى مباركة انقذت العراق بعد 2014 بعدما كان تحت تهديد وجودي من خلال سعي دول عدة لتمزيق وحد البلاد عبر ادوات داعش الارهابية مؤكدا بان الحشد اسهم في افشال مخطط عدواني كبير في البلاد”.

واضاف الخدران” قوى شر فشلت في استنزاف الحشد الشعبي من خلال الهجمات الارهابية لذا لجئت الى خطة اخرى وهي الاستنزاف المعنوي عبر الافتراءات والاكاذيب وخلط الاوراق ومحاولة تشويه سمعته وهذا ما رصدنا في الاشهر الاخيرة وماحدث في الانبار هو ضمن سيناريو متواصل “.

واشار الى ان” كل من يفكر بحل الحشد الشعبي ستقطع يده من قبل الشعب لان الحشد قوة وطنية تاسست لحماية امن البلاد وهي تقوم بواجبات مهمة مثل بقية التشكيلات الامنية الاخرى”.

وينتشر الحشد الشعبي من خلال عشرات الالوية القتالية في عدة محافظات مهمة لدعم استقرارها”