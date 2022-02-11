الاتحاد يرحب بمبادرة استبدال المناصب مع الديمقراطي

رحب الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، بمبادرة الحزب الديمقراطي بشأن استبدال المناصب السيادية، مبينا ان الأبواب مفتوحة امام الحوار لحسم الخلافات العالقة مع الحزب الديمقراطي,.

وقال عضو الاتحاد برهان شيخ رؤوف في حوار متلفز ان” الأبواب مفتوحة امام الحوار لحسم الخلافات العالقة مع الحزب الديمقراطي “.

واضاف ان “الاتحاد يرحب بمبادرة المناصب بين الديمقراطي والاتحاد ولا يمثل أي عقبة بل جزء من الحجل سيما مع ازمة مرشح الديمقراطي هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية”.

واضاف انه” من الأسباب الكبيرة التي أدت لظهور الازمات هو عدم الالتزام بالدستور العراقي وتسبب بكوارث سياسية لا يمكن تلافيها باي طريقة سوى العودة الى الدستور وتطبيقه”.