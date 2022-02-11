السجن 20 عاماً لجندي بريطاني خدم في العراق

قضت محكمة بريطانية بالسجن 20 عاما لجندي سابق خدم في العراق وأفغانستان، أدين بالانخراط في أنشطة عصابة إجرام دولية.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" اليوم الجمعة بأن هذا الحكم صدر عن محكمة التاج في مانشستر بحق الجندي السابق روي إيفانز (34 عاما) الذي خدم في البصرة وبغداد وأم قصر وكذلك في أفغانستان وإيرلندا الشمالية.

واعتقل إيفانز بعد أن عثرت الشرطة في يونيو 2020 على أسلحة نارية غير مرخص بها في المنزل الذي كان يقيم فيه مع صديقته وأربعة أطفال لها.

وكشف المحققون تورط إيفانز في أنشطة عصابة مخدرات إجرامية هربت شحنة كبيرة من الهيروين بقيمة 3.4 مليون جنيه استرليني (أكثر من 4.6 مليون دولار) من هولندا إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى تقديم الجندي السابق الخدمات المتعلقة بصيانة الأسلحة إلى زعيم إجرامي مقيم في دبي يعرف باسم "سورفين".

ورفض إيفانز في البداية الاتهامات الموجهة إليه، لكنه لاحقا غير اعترافاته وأقر بتورطه في تهريب مخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة بطريقة غير قانونية.

وقال الجندي السابق إن سبب اتباعه سلكا إجراميا يكمن في "الاكتئاب" الذي عانى منه بعد تركه الخدمة العسكرية التي دامت 13 عاما وعجزه عن التكيف مع الحياة السلمية.