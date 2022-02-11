القبض على متهمين بحوزتهما أكثر من 70 ختماً مزوراً في ذي قار

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على شخصين يُعدَّان من المزورين الخطرين للوثائق الرسمية في المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان، أنه "تم ضُبط بحوزة المتهمين 71 ختماً مزوراً لمختلف المؤسسات، فضلاً عن اختامٍ أخرى ، وكذلك ضبط وثائق مزورة تشمل هويات الأحوال المدنية وشهادات الوفاة وبطاقات السكن وكارتات اللقاح ووثائق تخرج وقسامات شرعية ووكالات عامة وقيود النفوس".

وأشارت إلى أنه "جرى تدوين أقوالهما أصولياً، وأحيلا إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".