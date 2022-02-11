الاستخبارات تطيح بمطلوبين للقضاء بتهم جنائية في الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم جنائية في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان ، إنه "تنفيذا لاوامر قضائية بحق اشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ولاذوا بالفرار، وعلى ضوء ذلك واستنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة تم القاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين للقضاء وفق المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات العراقي في قضاء الكرمة بالانبار".

وأضافت، أنه "بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم تم تسليمهم الى جهة الطلب".