الأخبار

الاستخبارات تطيح بمطلوبين للقضاء بتهم جنائية في الانبار


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم جنائية في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان ، إنه "تنفيذا لاوامر قضائية بحق اشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ولاذوا بالفرار، وعلى ضوء ذلك واستنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة تم القاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين للقضاء وفق المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات العراقي في قضاء الكرمة بالانبار".

وأضافت، أنه "بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم تم تسليمهم الى جهة الطلب".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على متهم بالإرهاب في بغداد
القبض على متهمين بحوزتهما أكثر من 70 ختماً مزوراً في ذي قار
الاستخبارات تطيح بمطلوبين للقضاء بتهم جنائية في الانبار
مقتل شخص واصابة اثنين اخرين نتيجة مشاجرة غربي بغداد
الداخلية تشكل لجنة للتحقيق مع المقدم “عمر نزار”
الاستخبارات تطيح بمطلوبين للقضاء بتهم جنائية في الانبار
حقوق تعلق على لجنة “التيار والعصائب” في ميسان
هروب متهم بتجارة المخدرات من مركز اعتقاله في النجف
ميسان.. اللجنة المشتركة بين "التيار والعصائب" تعقد اجتماعها الأول – عاجل
ضبط مواد \"شديدة\" الانفجار في الطارمية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك