حقوق تعلق على لجنة “التيار والعصائب” في ميسان

اوضحت حركة حقوق، اليوم الجمعة، ان ما يجري من احداث في محافظة ميسان امر مؤسف، فيما اكدت دعمها للجنة المشكلة من التيار الصدري وعصائب اهل الحق لتهدئة الاوضاع في المحافظة.

وقال مؤنس في بيان انه “في الوقت الذي نؤكد فيه على أن مايجري في ميسان الخير والأصالة من أحداث مؤسفة تقف ورائها أياد خبيثة بات واضحاً أنتماؤها ومكشوف منهجها للجميع فإننا ندعم خطوات التهدئة والإحتواء للإخوة أصحاب الشأن وتشكيلهم لجنة لتجاوز هذه الفتنة.

واضاف “نأمل أن تكون هذه اللجنة نواة لغرفة عمليات مشتركة تحت مسمى ( الصادق الأمين ) تيمنا بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لحلحلة الازمات مستقبلاً بمساندة جهات حكومية قضائية وأمنية معنية ومشاركة ممثلين من العشائر والكيانات السياسية”.

واشار الى ان “الطريق طويل والعدو لن يهدأ له بال إلا بحرق البلاد ونشر الفوضى وإحداث اقتتال بين الاخوة في العقيدة والدم في ظل فوضى حكومية وعجز عن أتخاذ القرارات الحاسمة في الشأن الأمني.