هروب متهم بتجارة المخدرات من مركز اعتقاله في النجف

قال مصدر أمني في محافظة النجف، إن معتقلا موقوفا في مركز المكافحة التابع لقسم مخدرات النجف تمكن من الهرب مساء اليوم الجمعة، من المركز.

وذكر المصدر أن “المتهم الهارب محكوم على قضية سرقات ومطلوب وفق المادة 28 مخدرات”.

واشار الى ان “قوة أمنية طوقت المنطقة الموجود فيها المركز الامني، املاً بالعثور عليه و اعتقاله فيما لم تتضح لغاية الآن ملابسات هروب المعتقل، وشرعت القوات المختصة بتحقيق في الحادثة ومراجعة لكاميرات المراقبة”.