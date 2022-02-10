اعلنت خلية الاعلام الامني اليوم الخميس، القاء القبض على ارهابي بكمين محكم في مدخل قضاء تلعفر.

وذكرت الخلية في بيان انه “استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ احدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ ضمن قيادة القوات البرية وقوة من الفوج ذاته ومفرزة من مكتب الامن الوطني نفذت عملية اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة الشهيد المقدم علي مدخل قضاء تلعفر غربي نينوى”.

واشارت الى ان “عملية القاء القبض تمت بعد نصب كمين محكم لأرهابي اثناء محاولته الدخول الى قاطع المسؤولية”.

واضافت ان “الارهابي من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب وقد تم تسليمه الى جهة الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقه”.