بدر النيابية تدعو للتهدئة في ميسان وتؤكد استعدادها لبذل الجهود ونزع فتيل الازمة

دعا رئيس كتلة بدر النيابية النائب مهدي تقي الآمرلي اليوم الخميس، الى التهدئة وحقن الدماء في محافظة ميسان مبديا اسعداد بدر الى بذل الجهود ونزع فتيل الازمة في المحافظة.

وقال الآمرلي في بيان إن “ما حدث في ميسان الحبيبة أمر يدعو إلى الاسف الشديد لان الاقتتال بين الإخوة لا يجلب سوى الدماء والعداء والعراق لا يزال مستهدف من داعش الإرهابي ومحاولات خلق الفتن الداخلية بطرق شتى”.

واضاف: “أملنا كبير بأهلنا عشائر ميسان الأصيلة أن تتعاون ونحن معهم في سبيل إعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون في محافظة ميسان ونحن نشعر بالأمان والاطمئنان إزاء تدخل زعيم تحالف الفتح هادي العامري الذي يقف بقوة لحل هذه الازمات ويعتبر صمام أمان العملية السياسية ونزع فتيل الأزمات”.

وقدم شكره لـ”مقتدى الصدر وقيس الخزعلي عل خطابهما المعتدل”، مشيرا الى ان “المرحلة الراهنة في أمس الحاجة إلى هكذا خطاب في هذا الظرف الحساس”.

واعلن كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والامين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، في وقت سابق من اليوم الخميس، تشكيل لجنة خاصة لدرء الفتنة بين التيار وحركة عصائب اهل الحق في محافظة ميسان.

وتشهد محافظة ميسان، اجواء امنية متوترة وعمليات اغتيال لشخصيات في المحافظة اضافة الى نزاعات عشائرية باتت تتكرر بشكل يومي، ما اجبر القائد العام للقوات المسلحة على استحداث قيادة عمليات ميسان، بغية مسك الامن في المحافظة الا ان الاوضاع لم تشهد اي تغيير يذكر لحد الان.