نائب : لا يحق لرئيس البرلمان اصدار اي قرار الا بتصويت اغلبية المجلس

اعتبر النائب محمد الشمري ، الخميس ، قرار رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مخالف للدستور ولنظام مجلس النواب ، مؤكدا ان القرارات التي يصدرها المجلس يجب ان تحظى بتصويت الأغلبية .

وقال الشمري في تصريح لـ / المعلومة /، ان “القرار الذي أصدره رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وهيئة رئاسة المجلس المتعلق بإعادة فتح باب الترشيح لمدة محددة مخالف للمادة 72 من الدستور ولنظام مجلس النواب”.

وأضاف انه “هيئة الرئاسة لا يحق لها اصدار قرارات دون عرضها للتصويت على مجلس النواب ويتم حصول الأغلبية البسيطة”، مبينا ان “قرار إعادة فتح باب الترشيح سياسي ولمصلحة الحزب الديمقراطي تحديدا”.

والخبير القانوني علي التميمي اكد لـ/ المعلومة / في وقت سابق وأضاف ان قرار الحلبوسي بإعاد فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية تطغى عليه الجوانب الإدارية اكثر من الدستورية وقفز على الدستور وهو قابل للطعن امام المحكمة الاتحادية.