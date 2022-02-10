الأخبار

نائب : لا يحق لرئيس البرلمان اصدار اي قرار الا بتصويت اغلبية المجلس


اعتبر النائب محمد الشمري ، الخميس ، قرار رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مخالف للدستور ولنظام مجلس النواب ، مؤكدا ان القرارات التي يصدرها المجلس يجب ان تحظى بتصويت الأغلبية .

وقال الشمري في تصريح لـ / المعلومة /، ان “القرار الذي أصدره رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وهيئة رئاسة المجلس المتعلق بإعادة فتح باب الترشيح لمدة محددة مخالف للمادة 72 من الدستور ولنظام مجلس النواب”.

وأضاف انه “هيئة الرئاسة لا يحق لها اصدار قرارات دون عرضها للتصويت على مجلس النواب ويتم حصول الأغلبية البسيطة”، مبينا ان “قرار إعادة فتح باب الترشيح سياسي ولمصلحة الحزب الديمقراطي تحديدا”.

والخبير القانوني علي التميمي اكد لـ/ المعلومة / في وقت سابق وأضاف ان قرار الحلبوسي بإعاد فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية تطغى عليه الجوانب الإدارية اكثر من الدستورية وقفز على الدستور وهو قابل للطعن امام المحكمة الاتحادية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب : لا يحق لرئيس البرلمان اصدار اي قرار الا بتصويت اغلبية المجلس
القبض على صاحب محطة وقود “متنقلة” في الأنبار
العمال الكردستاني: تركيا تشق أنفاقا سرية للوصول إلى نينوى
القبض على متهم نفذ جريمة قتل داخل مستشفى وسط البصرة
خبير امني: الوضع في ميسان يختلف “جذريا” عما يطرح في الإعلام
القبض على متهم بتزوير سند عقاري بقيمة ٣ مليارات دينار في بغداد
الاتحاد الوطني يوضح حقيقية ترشيح آلا طالباني لمنصب رئاسة الجمهورية
الفتح يكشف عن مخطط دولي لإثارة الفتنة وتقسيم الشارع الشيعي
العثور على 14 صاروخا بمجمع سكني قيد الانشاء في بغداد
النزاهة: 65 أمـر قـبـض واسـتـقـدام بـحــق ذوي الدرجات العليا خلال هذه المدة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك