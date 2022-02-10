القبض على صاحب محطة وقود “متنقلة” في الأنبار

اعلنت مديرية شرطة الطاقة اليوم الخميس، القبض على صاحب محطة وقود متنقلة غير رسمية في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان، انه “بمتابعة وإشراف المدير العام اللواء غانم الحسيني، تستمر مديرية شرطة الطاقة بملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته، حيث تمكنت قوة مشتركة مكونة من الفوج السابع ومركز شرطة نفط الأنبار التابعين لمديرية شرطة نفط الوسط إضافة إلى مفرزة أمن الافراد والاستخبارات من ضبط محطة وقود غير رسمية في قضاء الخالدية التابع لمحافظة الأنبار”.

واشارت الى ان “القوة القت القبض على صاحب المحطة التي كانت عبارة خزان حديدي إضافة إلى محطة ضخ ومواد أخرى”.

واضافت ان “القوات ضبطت الموجودات وأودعت المتهم في مركز شرطة نفط الأنبار لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008”.