العمال الكردستاني: تركيا تشق أنفاقا سرية للوصول إلى نينوى

اتهم عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني روزبار تولهلدان، الخميس، القوات التركية بحفر أنفاق سرية في محافظة دهوك.

وقال تولهلدان في حديث ل /المعلومة/ إن “تركيا تقوم بحفر أنفاق سرية من الحدود المشتركة مع العراق وصولا لقرية المحمودية في ناحية ربيعة الواقعة غربي محافظة نينوى”.

وأضاف أن “الهدف من حفر هذه الانفاق هو لغرض تحقيق الأطماع التركية بالوصول إلى سنجار أولا، ومن محافظتي نينوى وكركوك والسيطرة عليهما بالكامل”.

وتنفذ تركيا بشكل شبه يومي قصف على مناطق وقرى مختلفة من إقليم كردستان وقضاء سنجار بمحافظة نينوى، دون وجود اعتراضات من حكومتي بغداد وأربيل.