القبض على متهم نفذ جريمة قتل داخل مستشفى وسط البصرة

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على متهم مطلوب بجـريـمـة قـتـل داخل مستشفى في البصرة.

وقالت الوزارة، في بيان ، إن “مفارز شرطة البصرة تمكنت من القبض على متهم بجـريـمة قتل داخل مستشفى الفيحاء، نفذها في عام 2019، وهرب الى جهة مجهولة”.

واضافت، أن “مديرية الشرطة تمكنت من خلال المتابعات الامنية من التوصل الى مكان تواجد المتهم ونصب كمين محكم اثمر بالقبض عليه”.

وأشارت الى أن “المتهم اعترف بارتكابه الجـريـمة بالاشتراك مع اشقائه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء”.