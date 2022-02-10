الفتح يكشف عن مخطط دولي لإثارة الفتنة وتقسيم الشارع الشيعي

كشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الخميس، وجود مخطط دولي ممنهج يراد به إثارة الفتنة وتقسيم الشارع الشيعي وخاصة في محافظات العراق الجنوبية.

وقال الهلالي ل/ المعلومة /، إن “التردي الأمني الحاصل في جنوب العراق تردي ضمن مخطط دولي ممنهج يراد به إثارة الفتنة وتقسيم الشارع الشيعي من خلال إدخال المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة وغيرها من الأمور الكثيرة التي تحصل في المحافظات الجنوبية”.

وأوضح انه “في الوقت الذي ذهب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته لمدينة العمارة في محافظة ميسان لفرض خطة أمنية لمحاسبة وملاحقة القتلة والمجرمين وتجار المخدرات يتم الاعتداء على مدير بلدية العمارة في وضح النهار وينجو من محاولة اغتيال!”، مبيناً أن “هذه العمليات تكملة لما حصل في تشرين من عمليات قتل وخطف بحق شباب الجنوب”.

وأضاف الهلالي، أن “العصابات الإجرامية مستغلة ومستفادة من الفراغ السياسي والفراغ الأمني الحاصل في الحكومة العراقية وبالتالي الأمور ممكن أن تسوء إذا ما تم ضبط الملف الأمني ومعالجة كل الخروق الأمنية بأسرع وقت”.

ودعا عضو تحال الفتح “القيادات السياسية والجماهير الوطنية إلى الانتباه من هذا المخطط الخطير الذي يهدد حياة المواطنين”.