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العثور على 14 صاروخا بمجمع سكني قيد الانشاء في بغداد


أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالعثور على 14 صاروخا داخل مجمع سكني قيد الانشاء في العاصمة بغداد.

وقال المصدر ، انه "بعد العثور على ٤ صواريخ متهالكة داخل مجمع سكني قيد الانشاء يوم امس الاربعاء، تمكنت قوة امنية مؤلفة من وحدة الاستخبارات ومفردة من الجهد الهندسي من تفتيش مجمع النسيم السكني".

وأضاف المصدر انه "تم العثور على 14 صاروخا نوع ار بي جي متهالك بالقرب من مكان العثور يوم امس، ضمن حي الجهاد في العاصمة بغداد".

واشار الى ان "عملية التفتيش ما زالت مستمرة".

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