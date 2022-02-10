النزاهة: 65 أمـر قـبـض واسـتـقـدام بـحــق ذوي الدرجات العليا خلال هذه المدة

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان أنَّ "الجهات القضائيَّة أصدرت (65) أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقِّ كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدة من (1-31/ 1/ 2022)، (9) أوامر قبضٍ و(56) أمر استقدامٍ".

وأضافت إنَّ "الأوامر شملت عضو مجلس نوَّابٍ حالي، و(5) نوَّابٍ سابقين، ووزيرين سابقين، ووكيل وزيرٍ حالي، وآخر سابق، فضلاً عن مُحافظٍ حاليٍّ و(4) محافظين سابقين ومحافظٍ واحدٍ أسبق، كما شملت الأوامر (20) مُديراً عاماً، من بينهم (11) مديراً عاماً حالياً، و(8) سابقين، وواحد أسبق".

وأوضحت الدائرة أنَّ "أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقِّ أعضاء مجالس المُحافظات خلال المُدَّة ذاتها بلغت (23) أمراً، منها (22) أمراً بحقِّ أعضاء سابقين وواحدٍ بحقِّ عضو مجلس محافظة أسبق".