طالباني يلتقي مسعود برزاني ويضع شرطا للتخلي عن رئاسة الجمهورية

كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن طلب تقدم به الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني للتخلي عن رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر إن “طالباني التقى اليوم في مصيف صلاح الدين بمدينة أربيل مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وتم التباحث حول ملف رئاسة الجمهورية”.

وأضاف أن “طالباني اشترط على بارزاني أن يكون منصب رئاسة الإقليم للاتحاد الوطني وترشيح نيجيرفان بارزاني لرئاسة الجمهورية عوضا عن هوشيار زيباري، أو اختيار مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية بشرط أن يكون من أهالي السليمانية حصرا”.

وفشل مجلس النواب بعقد جلسته التي كان من المقرر أن تعقد في السابع من الشهر الحالي، والتي كانت مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.