انتقاد حاد لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية.. لماذا لم تبح الحكومة بتكلفته!

عزا عضو ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي ، الخميس ، تستر الحكومة العراقية على تكلفة ربط الكهرباء بالسعودية الى كلفه العالية جدا ، فيما أشار إلى أن حكومة الكاظمي ارتكبت خطأ كبيراً خلال الربط السعودي.

وقال البياتي ل / المعلومة /، إن “الحكومة العراقية تتعامل مع السعودية بنفس طائفي من خلال مشروع الربط الكهربائي”، متسائلاً “كيف للسعودية التي ملأت العراق بالانتحاريين والعمليات الإرهابية والإجرامية تعمل حاليا على محاولة إنعاش المواطن العراقي وتزويده بالطاقة الكهربائية؟”.

وأضاف، أن “ربط كهرباء العراق بالسعودية حتما سيكون مكلف بدءا من المسافة التي تجمع الدولتين التي تقارب ما بين 300ـ400 كليو متر، إضافة إلى مركز الكهرباء، هل سيكون في العمق السعودي أو على حدودها القريبة من البلاد؟”.

وأوضح البياتي أن “حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها لم تبح بتكلفة ربط كهرباء العراق بالسعودية بسبب كلفتها العالية جدا التي تفوق كل التوقعات المالية”، مشيرا إلى أنها “لن تتحمل هذه التكاليف العالية”.

وأكد عضو ائتلاف دولة القانون، أن “الحكومة العراقية ارتكبت خطا كبيرا في هذا المشروع”، لافتا إلى أن “وضع العراق الكهربائي مع إيران أفضل بكثير من باقي دول الخليج”.

وكان وزير الكهرباء وكالةً، قد قال في وقت سابق، أن ربط كهرباء العراق بالسعودية لا يمكن البوح عن تكلفته المالية.