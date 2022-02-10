ضبط حالات تسلم رشوة واختـلاس في محافظتين عراقيتين

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن قيامها بضبط حالاتٍ لتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود والاختلاس في مُحافظتي ذي قار والديوانيَّة.

وقالت الدائرة في بيان إن "ملاكاتها في مكتب تحقيق ذي قار قامت بضبط مُهندسٍ في دائرة صحَّة المُحافظة مُتلبِّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم تسلَّم مبلغ عشرة آلاف دولارٍ من أحد المُتعهدين؛ لقاء تسيير مُعاملات سلف التجهيز الخاصَّة به".

وأضافت، أنَّ "فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من ضبط أمين صندوقٍ في مُديريَّة تنفيذ المهناويَّة في المحافظة؛ لاختلاسه مبالغ ماليَّة من الأمانات المُتسلَّمة من قبله، مُوضحةً أنَّه تمَّ خلال العمليَّة ضبط سجل تسلُّم الأمانات".

وبيَّنت، أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمُبرزات المضبوطة في العمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قضاة مُحكمة تحقيق النزاهة في ذي قار والديوانيَّـة، الذين قرَّروا توقيفهما على ذمَّة التحقيق".