الفياض يصل إلى قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي

وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الخميس، إلى قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي

وقال مصدر صحفي ان "الفياض وصل إلى قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ان الحشد الشعبي لا يتدخل بالسياسة وواجبه الأساس الدفاع عن العراق.

وقال الفياض في بيان، ان "الحشد الشعبي يعمل بقانون وهو يحمي الدولة وسيقف بوجه كل خطر إرهابي أو عمل يخل بأمن العراق واستقراره"، لافتا الى انه "لا نجامل أحد وسنقوم بواجبنا كما تقدمنا متطوعين سابقا لمواجه الخطر والدفاع عن العراق".

وأضاف الفياض ان" التلاحم بين الجيش والحشد والقوات لأمنية الأخرى هو أحد اسرار القوة وبهذه القوة نستطيع ان نؤدي الواجبات ومواجهة التحديات".