نائب: الحكومة تحاول ركن مؤامرة المطار بنفق مظلم ونطالب بكشف التحقيقات

طالب النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، الاربعاء، الحكومة بالكشف عن ما توصلت له التحقيقات بعملية استهداف المطار، موضحاً أنها تحاول ركن القضية بنفق مظلم.

وقال الصالحي في تصريح ل/المعلومة /، إن “هناك حرب إقليمية على العراق بهدف السيطرة على خيراته والمؤامرات مستمرة عليه لإدانة وبعض الجهات السياسية وإلقاء اللوم عليها “، مؤكداً أن “الكثير من القوى تطالب بالكشف عن التحقيقات وما توصلت اليه الجهات الأمنية بحق عملية استهداف المطار”.

وأضاف أنه “سيتابع هذه لقضية ومجرياتها لحين كشف الحقائق للرأي العام وخصوصاً بعد أن القوات الأمنية اعتقلت المنفذ “مبيناً أن “هناك متابعة وجهد كبيرة من بعض القوى السياسية لكشف المؤامرة إلى الرأي العام بعد أن حاولت الحكومة ركنها بنفق مظلم”.

وأشار إلى أن “الحرب الاقليمية مستمرة على البلد بهدف إقصاء البيت الشيعي من العملية السياسية والسيطرة الخارجية على ثروات البلد”.