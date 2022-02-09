الاتحاد الوطني الكوردستاني: متقاطعون مع الديمقراطي ومعركتنا انتقلت الى الاعلام

كشف عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الاربعاء، عن عدم تحقيق اي اجتماع بين الديمقراطي والاتحاد منذ الجلسة الاولى لمجلس النواب، مبينا ان المعركة السياسية انتقلت الى مناوشات بين الطرفين في وسائل الاعلام.

وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “برهم صالح مرشحنا الوحيد لرئاسة الجمهورية ولا يمكن طرح اي بدله عنه مستقبلا كم يروج له الحزب الديمقرايطي الكردستاني”.

واضاف ان”فتح ابواب الترشيح غير دستوري الا ان الديمقراطي مازال يصر على ترشيح هوشيار زيباري رغم القرار الولائي ويعول على المحكمة الاتحادية بانهاء القرار والسماح له بالتنافس مجددا”.

وأشار السورجي الى ان “ابواب المفاوضات بين الطرفين موصدة الى اشعار اخر ولا توجد اي علاقة بيهما بل تمت مقاطعة وسائل الاعلام التابعة لهم من قبل كوادرنا ونقل المناوشات السياسية بين الكوادر الوسطية الى وسائل الاعلام الى حين انتهاء المعركة الحاسمة وهي رئاسة الجمهورية “