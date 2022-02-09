ضبط مواد دعم لوجستي لداعش الارهابي شمالي بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، عن ضبط مواد دعم لوجستي تابعة لتنظيم داعش الارهابي، شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات لواء 59 عن وجود مواد دعم لوجستي لعصابات داعش الارهابي وحسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية لادامة الزخم على عصابات داعش الارهابي شرعت قوة بامرة مقدم لواء 59 ويرافقه ضابط استخبارات لواء 59 وامري افواج لواء 59 ف1.ف2.ف3.ف4.وف3 لواء 22 وضباط استخبارات الافواج وباشراف مدير شعبه استخبارات فق٦ لتنفيذ واجب ضمن قاطع ف3 لواء 59 في منطقة الهورة".

وأضاف البيان، أنه "تم العثور على ثلاثة براميل مملوئة بالمواد الغذائية صالحة الاستعمال".