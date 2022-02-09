جنايات ميسان: السجن 7 سنوات لمجرم ببيع المواد المخدرة - عاجل

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاربعاء، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مجرم عن جريمة بيع المواد المخدرة، فيما كشفت عن ضبط كميات من مسحوق الكريستال والافيون بحوزته.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مجرم ضبط بحوزته 17 غرام من مادة الكرستال و8 غرامات من مادة الافيون المخدرة و15 انبوبة زجاجية ".

وأوضح البيان أن "الحكم بحق المجرم يأتي استناداً لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".