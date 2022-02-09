الاتحاد الوطني الكردستاني يتهم الحلبوسي بتأزيم الاوضاع داخل البيت الكردي

أتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشنهاو، الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتازيم الحوارات داخل البيت الكردي.

وقال خوشنهاو في تصريح ل / المعلومة /، إن “قرار محمد الحلبوسي بفتح باب الترشيح مرة أخرى جاء لتأزيم التفاهمات داخل البيت الكردي في الوقت الذي نسعى لتقريب وجهات النظر بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وأضاف أنه “ما زلنا متمسكين بمرشحنا برهم صالح وقرار الحلبوسي ستكون له تداعيات كبيرة على العملية السياسية والمكون الكردي “مبيناً أن “الحلبوسي يحاول تأزيم التفاهمات والحوارات داخل البيت الكردي”.

وأشار إلى أن “قرار الحلبوسي مخالفة دستورية وقانونية وهناك الكثير من النواب بالعملية السياسية سيذهبون للمحكمة الاتحادية وتقديم الطعن”.

واعتبر الخبير القانون علي التميمي ، في وقت سابق ، قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بأنه مخالف للدستور والقانون ، مبينا ان السقوف والقيود فيها غير قابلة للكسر الا بقرار من المحكمة الاتحادية او تعديل القانون رقم 8 لسنة 2012