المحلل السياسي رياض الوحيلي: قرار فتح باب الترشيح سياسي لإعطاء زيباري وقت أضافي

بين المحلل السياسي رياض الوحيلي ، الأربعاء، أن قرار فتح باب الترشيح مرة أخرى لمنصب رئيس الجمهورية قرار سياسي

وقال الوحيلي في تصريح ل/ المعلومة /، إن “قرار فتح باب الترشيح مرة أخر من قبل الحلبوسي هو قرار سياسي لفسح المجال لهوشيار زيباري وترشيحه مرة أخرى من خلال إعطائه وقت أضافي بعد تبرئته من الدعاوى المرفوعة ضده “.

وأضاف أنه “يمكن الطعن بقرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من قبل أي نائب لدى المحكمة الاتحادية العليا وبالتالي يمكن ان تعطي رأيها الولائي بإيقاف هذا القرار”.