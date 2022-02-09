عضو بالاطار: بيانات مدفوعة الثمن تلخص الضجة في الانبار حول الحشد

اكد القيادي في الاطار التنسيقي محمد البياتي، الاربعاء، بان بيانات مدفوعة الثمن تلخص الضجة في الانبار حول قدوم قوة من الحشد الشعبي.

وقال البياتي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد قوة رسمية تعتمد في تنقلاتها على مسارات رسمية وتعليمات تصدر من القيادات العليا شانها شان بقية التشكيلات الامنية سواء الجيش او الشرطة او التشكيلات الساندة ولايمكن تحريك اي قوة من منطقة الى اخرى الا بموجب اوامر حركات عسكرية”.

واضاف البياتي،ان” الضجة التي رافقت انتقال قوة من الحشد الشعبي صوب الانبار تأتي في اطار مسلسل استهدافه وهي بيانات مدفوعة الثمن”، مؤكدا أن “الحشد قوة نظامية مرتبطة بالدولة وتحركاتها تجري وفق رؤية امنية ولايمكن ان تتحرك دون اوامر رسمية”.

وكان القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي أكد في تصريح سابق، أن ما صدر من شخصيات سياسية وعشائرية في محافظة الانبار يمثل اساءة للحشد الشعبي وتضحياته، محذرا من مشروع طائفي في العراق بدأت أولى محاوره بتزوير الانتخابات.