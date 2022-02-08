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نائب سابق: طلب الحلبوسي ارسال الموازنة “شو اعلامي” لا يمت للقانون بصلة


وصف عضو اللجنة المالية النيابية السابقة شيروان ميرزا، الثلاثاء، مطالبة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لحكومة تصريف الاعمال بارسال مسودة قانون الموازنة بالاستعراض الاعلامي، مبينا ان الجميع يعلم انه يستيحل ارسال موازنة من قبل حكومة تصريف اعمال.

وقال ميرزا في تصريح لـ/المعلومة/، ان “القانون يحتم على الحكومة ارسال الموازنة في تشرين الاول من كل عام في حال وجود حكومة ثابته الا انه بنفس الوقت يمنع حكومة تصريف اعمال او منتهية ولايتها من ارسال اي موازنة او اي تشريع الى البرلمان”.

واضاف ان “مطالبة الحلبوسي بارسال الموازنة غير واقعي وهو على يقين بعدم امكانية تحقيق هذا الاجراء”،

مبينا أنه “في حال تشكيل الحكومة المقبلة وتعيين وزير للمالية بالاصالة فانه من الممكن ارسال الموازنة الى البرلمان فورا”.

واشار ميرزا الى ان “الموازنة المالية للعراق او اي بلد هي موضوعة لرسم السياسية المالية للحكومة التي ستعمل وفي حال منح الحقوق لحكومة منتهية ولايتها فان الاصلاح الاقتصادي او اجراء تعديلات من قبل الوزراء الجدد مستحيل”.

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