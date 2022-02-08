خبير قانوني: برهم صالح سيستمر في منصبه

اكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، استمرار رئيس الجمهورية، برهم صالح في منصبه.

وقال التميمي في بيان ان “برهم صالح سيستمر في منصبه بدلالة المادة 72 ثانيا دستور، اضافة الى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 51 لسنة 2010”.

واشار الى ان “قرار المحكمة اكد على استمرار الرئيس اذا تأخر انتخاب الرئيس الجديد، وقرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 دستور”.

وقدم رئيس الجمهورية، برهم صالح استفساراً إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن الفراغ الدستوري الحاصل بعد فشل مجلس النواب في اختيار رئيس جديد للعراق.