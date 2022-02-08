مسؤول منظمة بدر فرع الشمال : معلومات استخبارية تفيد بوجود تحرك داعشي ضد مطار كركوك لتعطيل افتتاحه

اكد القيادي في تحالف الفتح ومسؤول منظمة بدر فرع الشمال، محمد مهدي البياتي، اليوم الثلاثاء، ان هناك اتفاق كركوكلي موحد برفض تواجد عناصر البيشمركة في محافظة كركوك ويطالب بتواجد القوات الاتحادية حصراً، مبينا ان هناك معلومات استخبارية تفيد بوجود تحرك داعشي ضد مطار كركوك.

وقال المكتب الإعلامي الخاص للبياتي، في بيان إن “هناك معلومات استخبارية تفيد بوجود تحركات لداعش تستهدف المطار وسجن المحافظة”،

مبيناً ان “تأكدت هذه المعلومات فأن وراء هذا الاستهداف اجندات خارجية ترفض افتتاح مطار كركوك او تعطيل افتتاحه بسبب تضرر اربيل منه”. ولفت الى ان “الخاسر الاول والاخير هو المواطن الكركوكلي”.

واضاف البياتي، “هناك قوات امنية كبيرة متواجدة متمثلة بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية ونشاط كبير من قبل استخبارات هذه القوات وانها مستمرة بمعالجة جميع التحركات الارهابية ولن تسمح بأي استهداف للمحافظة”.