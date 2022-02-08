الأخبار

مسؤول منظمة بدر فرع الشمال : معلومات استخبارية تفيد بوجود تحرك داعشي ضد مطار كركوك لتعطيل افتتاحه


اكد القيادي في تحالف الفتح ومسؤول منظمة بدر فرع الشمال، محمد مهدي البياتي، اليوم الثلاثاء، ان هناك اتفاق كركوكلي موحد برفض تواجد عناصر البيشمركة في محافظة كركوك ويطالب بتواجد القوات الاتحادية حصراً، مبينا ان هناك معلومات استخبارية تفيد بوجود تحرك داعشي ضد مطار كركوك.

وقال المكتب الإعلامي الخاص للبياتي، في بيان إن  “هناك معلومات استخبارية تفيد بوجود تحركات لداعش تستهدف المطار وسجن المحافظة”،

مبيناً ان “تأكدت هذه المعلومات فأن وراء هذا الاستهداف اجندات خارجية ترفض افتتاح مطار كركوك او تعطيل افتتاحه بسبب تضرر اربيل منه”. ولفت الى ان “الخاسر الاول والاخير هو المواطن الكركوكلي”.

واضاف البياتي، “هناك قوات امنية كبيرة متواجدة متمثلة بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية ونشاط كبير من قبل استخبارات هذه القوات وانها مستمرة بمعالجة جميع التحركات الارهابية ولن تسمح بأي استهداف للمحافظة”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير قانوني: برهم صالح سيستمر في منصبه
القوات المشتركة تنفذ عملية امنية جنوبي سامراء
مسؤول منظمة بدر فرع الشمال : معلومات استخبارية تفيد بوجود تحرك داعشي ضد مطار كركوك لتعطيل افتتاحه
رئيس الجمهورية يخاطب المحكمة الاتحادية
توضيح من مديرية شرطة كركوك حول السيطرات المنتشرة داخل المحافظة
استشهاد واصابة 4 جنود بانفجار عبوة ناسفة في الانبار
“اللجنة المشتركة” تجتمع للتحقيق في اغتيال الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني
الكتلة التركمانية تعلن حصولها على منصب مقرر البرلمان
كتلتا الجيل الجديد والاتحاد الوطني يسميان رئيساً ومتحدثاً ومقرراً لهما
ميسان.. تظاهرات تطالب بإقالة المحافظ
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك