“اللجنة المشتركة” تجتمع للتحقيق في اغتيال الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني

اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، عقد اللجنة التحقيقية العراقية الايرانية، اجتماعها الثالث للتحقيق في اغتيال الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني.

وذكر بيان لمجلس القضاء”، ان “اللجنة القضائية المشتركة بين العراق وايران للتحقيق في جريمة اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما عقدت، اليوم الثلاثاء الموافق 8/ 2/ 2022، الاجتماع الثالث”.

واشار الى ان “الاجتماع يأتي بحث آخر الاجراءات التحقيقية بالقضية وتبادل الوثائق بين الجهات التحقيقية في البلدين”.