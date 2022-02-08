الكتلة التركمانية تعلن حصولها على منصب مقرر البرلمان

أعلنت الكتلة النيابية التركمانية، الثلاثاء، استحصال موافقة رئاسة البرلمان للحصول على منصب مقرر مجلس النواب.

وقالت الكتلة، في بيان :”نعلن للرأي العام العراقي والتركماني عن استحصال موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب على تسمية النائب غريب عسكر التركماني بمنصب مقرر مجلس النواب العراقي”.

وأضافت، :”سنواصل المضي لضمان استحقاقات المكون التركماني “.

يشار الى أن رئاسة البرلمان، أعلنت أمس الاثنين، اختيار النائب بيدء خضر مقرراً لمجلس النواب.