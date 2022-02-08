كتلتا الجيل الجديد والاتحاد الوطني يسميان رئيساً ومتحدثاً ومقرراً لهما

سمت كتلتا حراك الجيل الجديد، والاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، رئيساً ومتحدثاُ ومقرراً لهما.

وقال مصدر برلماني إن "كتلة حراك الجيل الجديد النيابي اختارت النائب سروة عبد الواحد رئيساً للكتلة، والنائب ريبوار اورحمن متحدثاً رسمياً، والنائب بدرية ابراهيم مقرراً للكتلة".

في السياق، أضاف المصدر، أن "كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني قررت تسمية النائب هريم كمال اغا رئيساً لها، وملا كريم نائباً للرئيس، وكاروان يارويس مقرراً، وسوزان منصور متحدثة باسم الكتلة".