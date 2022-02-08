هيئة التقاعد تصدر توضيحا بشأن الهويات التقاعدية والبطاقات الالكترونية

أصدرت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن الهويات التقاعدية والبطاقات الالكترونية القديمة.

وقال المكتب الإعلامي للهيئة في بيان إن "هيئة التقاعد الوطنية تنوه بعدم وجود أي توجيهات بخصوص استبدال الهويات التقاعدية والبطاقات الالكترونية القديمة لنفاذها"، مؤكداً أن "العمل جار بالوقت الحاضر لحين نفاذ الصلاحية".

ودعا البيان، "المتقاعدين الى الاعتماد على المواقع الرسمية للهيئة في نشر الأخبار التي تخص التعليمات الصادرة منها".