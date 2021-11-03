المحتجون على “تزوير الانتخابات” يدرسون خيار “تدويل” مطالبهم

اكد السياسي العراقي صباح العكيلي , الأربعاء , ان عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين بإعادة العد والفرز اليدوي وفق المادة 83 من الدستور من قبل المحكمة الاتحادية سيدفع المحتجين الى الذهاب لخيارات جديدة، كاشفا عن أن المتظاهرين يعملون حاليا على “تدويل” مطالبهم.

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المتظاهرين والكتل السياسية المسروقة أصواتهم ذاهبون باتجاه المحكمة الاتحادية لانصافهم وفي حال المصادقة على النتائج المزورة فسيكون الذهاب الى خيارات أخرى”.

وأضاف انه “لا يستبعد قيام الكتل السياسية المسروقة أصواتهم في حال عدم إعادة العد والفرز اليدوي للطعون المقدمة من قبلهم ومن المرشحين المستقلين ستقوم باتجاه التصعيد”، مبينا أن “احدى الخيارات المطروحة هي مقاطعة العملية السياسية وذلك سوف يذهب بنا الى ازمة سياسية معقدة ” .

وأشار العكيلي الى ان “المتظاهرين يعملون حاليا على تدويل مطالبهم حيث سيتم العمل على تقديم شكوى الى الأمين العام للأمم المتحدة بقضية التزوير مقرونة بالادلة” .