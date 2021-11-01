الاطاحة بتاجر مخدرات وبحوزته كميات كبيرة من الحبوب شرقي الرمادي

اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار ،الاثنين، عن القاء القبض على تاجر مخدرات بعملية امنية استباقية شرقي مدينة الرمادي.

وقال كسار في تصريح لـ/ المعلومة / ان” قوة امنية من قيادة شرطة الانبار شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من احياء قضاء الحبانية شرقي مدينة الرمادي، على خلفية ورود معلومات استخبارية دقيقة افادت بوجود احد تجار المخدرات حيث تم تطويق المكان المستهدف واعتقاله دون وقوع أي مقابلة مسلحة”.

واضاف ان” القوات الامنية ضبطت بحوزة كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ضمن حملة تعقب تجار ومروجي الحبوب المخدرة في عموم مدن الانبار”، مبينا ان “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة المزيد من التفاصيل عن بقية المتاجرين بالمواد الممنوعة”.

وأشار كسار الى أن “القوات الامنية حدت من عمليات تعاطي المخدرات بين الشباب نتيجة الاجراءات الصارمة التي تتخذها القوات الامنية في عمليات تعقب تجار ومتعاطي المخدرات”.