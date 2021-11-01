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العصائب: العد والفرز اليدوي بآيادي نزيهة مطلب جماهيري


اكدت حركة عصائب اهل الحق، الاثنين، ان اجراء العد والفرز اليدوي مطلب جماهيري شريطة ان يتم عبر اشخاص نزيهين ومستقلين وبعيدين عن اي جهة او تيار سياسي.

وقال مسؤول المكتب السياسي للحركة سالم العبادي في تصريح لـ /المعلومة/ ان “اجراء العد والفرز اليدوي مطلب جماهيري هدفه ارجاع الحق الى نصابه، حيث ان الجماهير التي خرجت، لم تخرج عبثا بل كان مطلبها الرئيسي بيان الحقيقة المغيبة”.

واضاف العبادي، ان ” عملية العد والفرز اليدوي يجب ان تكون على ايادي نزيهة، ليست تلك الايادي المتهمة بفبركة النتائج وتزيف الحقائق”.

واشار الى ان “تحالف الفتح يرى ان العد الفرز اليدوي هو الطريق الصحيح للوصول الى النتائج غير المزيفة واعطاء كل ذي حق حقه”.

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العصائب: العد والفرز اليدوي بآيادي نزيهة مطلب جماهيري
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