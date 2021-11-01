عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي : أخطاء المفوضية بنسب المشاركة والنتائج وراء غليان الشارع

اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاثنين، ان الأخطاء التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات بالنتائج ونسب المشاركة كانت وراء غليان الشارع العراقي، لافتا الى ان هناك تفاوت كبير بالأرقام المعلنة من قبل المفوضية ماجعلها تتحمل المسؤولية إزاء مايحدث.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “نسب المشاركة بالانتخابات التي أعلنتها المفوضية غير صحيحة، مايؤكد تخبطها في إدارة العملية الانتخابية وادرتها غير الصحيحة فضلا عن افتقارها للشفافية فيما يتعلق بنتائج الاقتراع التي أعلنتها”.

وأضاف ان “نسبة المشاركة لم تتجاوز الـ 19 بالمئة في حين ان المفوضية أعلنت انها تجاوزت الـ 43 بالمئة، كما ان نسبة الأوقات التي اغلقت فيها صناديق الاقتراع لم تكن موحدة بل هناك تفاوت في التوقيت وبعض الصناديق تم اغلاقها بعد مرور 72 ساعة على انتهاء عملية الاقتراع”.

وأوضح الفتلاوي، ان “الأرقام التي أعلنتها المفوضية لم تكن صحيحة، الامر الذي اثار حفيظة الناخبين والمرشحين بعد ان وجدوا ان هناك تلاعبا في أصواتهم، وهو مايجعل المفوضية تتحمل كامل المسؤولية عن ماجرى”.