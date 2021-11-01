عضو تحالف الفتح مختار الموسوي يحدد طرق القضاء على المؤامرة التي تعرضت لها العملية الانتخابية

اوضح عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، الاثنين، ان هناك عدة طرق للقضاء على المؤامرة التي تعرضت لها العملية الانتخابية، لافتا الى ان الغاء الانتخابات او استخدام القوة هي احدى الطرق لاجهاض مؤامرة التزوير.

وقال الموسوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك من قاد مؤامرة كبيرة، حيث تم تنفيذها من قبل اطراف خارجية وداخلية للتلاعب بنتائج الانتخابات وتزييفها”.

واضاف ان “ايقاف المؤامرة او القضاء عليها، سيكون من خلال الغاء الانتخابات، او اللجوء الى القوة لاجهاض المؤامرة التي تعرضت لها العملية الانتخابية”.

وأشار الموسوي الى ان “الانتخابات حدث فيها تزوير كبير، ورغم ذلك فأن اميركا والكيان الصهيوني والامارات هم اول الدول المرحبة بنتائج الاقتراع، وبالتالي فهي داعمة للتزوير وتزييف نتائج الانتخابات”.