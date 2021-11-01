محلل سياسي : وجود البيشمركة في كركوك سيعيد سيطرة الاقليم على المحافظة

رأى المحلل السياسي كامل البياتي، الاثنين، ان تواجد البيشمركة في بعض مناطق كركوك، ستكون له تبعات سياسية، لافتا الى سيطرة قوات حرس الاقليم سيعيد سيطرة حزب بارزاني على كركوك.

وقال البياتي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “البيشمركة تمثل قوات حرس الاقليم، وتواجدها في بعض مناطق كركوك، يعني ان تلك المساحات التي تسيطر عليها اصبحت تابعة لكردستان”.

واضاف ان “تواجد البيشمركة سيعيد مسلسل التفجيرات والاعمال الاجرامية الى كركوك، حيث رفض الاهالي تواجد هذه القوات المكلفة دستوريا بحماية امن الاقليم”.

وأوضح البياتي، ان “استمرار سيطرة البيشمركة على بعض مناطق كركوك ستكون له تبعات سياسية، حيث يسعى الحزب الحاكم في الاقليم الى فرض السلطة على كركوك، وبالتالي فأن تواجد البيشمركة وحصول الاكراد على نصف مقاعد المحافظة سيعزز سلطة الاقليم عليها تمهيدا لضمها بالكامل الى كردستان”.